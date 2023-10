Câmara promove concurso nas escolas de Tondela sobre o 25 de Abril

A Câmara Municipal de Tondela vai promover um concurso de desenho, dirigido ao público escolar, alusivo ao aniversário de 50 anos do 25 de Abril, que se assinala em 2024.

“A iniciativa é organizada com vista à promoção da cidadania e à sensibilização da comunidade escolar acerca da importância do 25 de Abril na realidade da sociedade em que vivemos atualmente”, afirma o executivo municipal liderado pela social-democrata Carla Antunes Borges.

Em comunicado, a Câmara esclarece que o concurso desafia os estudantes, desde o primeiro ciclo ao ensino secundário e profissional do concelho, a “participar através da elaboração de desenhos criados por si de forma original”.

“Cada participante apenas poderá apresentar um trabalho a concurso, sendo que os desenhos também podem ser realizados em parceria, preferencialmente, no máximo por dois alunos, respeitando sempre o tema do concurso”, clarifica.

Entre outras regras do concurso, referencia para a obrigatoriedade de os desenhos serem realizados em folhas de tamanho A4 e da identificação do aluno, que deve constar no verso da folha, no canto superior esquerdo.

“Os desenhos têm que ser elaborados com técnica livre e manual, não podendo ser impressos e apresentados emoldurados, enrolados ou dobrados”, destaca ainda a Câmara de Tondela, no distrito de Viseu.

As regras do concurso podem ser consultadas na página da autarquia e os trabalhos concorrentes deverão ser entregues até dia 15 de dezembro no Museu Municipal Terras de Besteiros.

A divulgação dos trabalhos selecionados realizar-se-á em março de 2024 e a apresentação ao público acontecerá em abril, no âmbito da Festa do Livro e da Leitura.

Dos critérios de avaliação pelo júri farão aspetos como a criatividade, a originalidade, a comunicabilidade e a qualidade.

Os vencedores do concurso terão “os seus desenhos publicados em livro”.

“As comemorações do cinquentenário do Dia da Liberdade, promovidas pelo município, pretendem constituir-se como uma oportunidade fundamental no reforço dos princípios e dos valores que estiveram na base da Revolução dos Cravos”, sublinha a Câmara.

Para a Câmara de Tondela, “a efeméride constitui ainda uma oportunidade para abordar temas como a paz, a liberdade, a democracia e o desenvolvimento”.