Câmara de Vouzela aprova proposta de orçamento para 2023 de mais de 22 ME

A Câmara de Vouzela aprovou uma proposta de orçamento para 2023 no valor 22.688.233 euros, que pretende assegurar as condições de atratividade e fixação de pessoas no concelho e garantir investimentos em todas as freguesias.

Representando um aumento de cerca de 18% comparativamente ao deste ano, a proposta de orçamento para 2023, no valor de mais de 22 milhões de euros (ME), tem em consideração a previsão de desaceleração da economia portuguesa.

“As restrições e constrangimentos provocados pela crise pandémica e económica impelem-nos a continuar o apoio à nossa população e instituições sociais”, considera o executivo municipal presidido por Rui Ladeira (PSD).

Nesse âmbito, pretende “concretizar os investimentos estruturantes que foram sendo traçados nos últimos anos, definindo projetos e garantindo o seu funcionamento, procurando não perder um único cêntimo de financiamento comunitário”, acrescenta.

Fonte da autarquia disse à agência Lusa que, entre os grandes investimentos previstos estão o Polo Criativo de Vouzela (1,8 milhões de euros), a reposição de infraestruturas coletivas (dois milhões de euros), a mobilidade suave (um milhão de euros), as zonas industriais (1,3 milhões de euros), a habitação (1,3 milhões de euros) e a Loja do Cidadão (1,6 milhões de euros).

A proposta de orçamento – que foi aprovada por maioria, com os votos contra dos vereadores do PS – irá a votação na Assembleia Municipal de 22 de dezembro.