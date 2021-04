Câmara de Viseu reorganiza pelouros e competências com entrada de novo vereador

A Câmara Municipal de Viseu anunciou hoje a reorganização dos pelouros e competências do executivo, uma vez que Conceição Azevedo assumiu a presidência e entrou um novo vereador, na sequência da morte de António Almeida Henriques.

“Face à nova composição da equipa, o Município de Viseu procedeu a uma reorganização de pelouros e competências”, informa um comunicado da Câmara, que, após a morte do presidente, António Almeida Henriques, no domingo, vítima de covid-19, passa a ser liderada por Conceição Azevedo e a ter como vice-presidente João Paulo Gouveia e como novo vereador Fernando Marques.

Conceição Azevedo acumula com a presidência as áreas do Ordenamento do Território e Urbanismo, Ambiente, Saneamento Básico e Qualidade de Vida, Regeneração Urbana e Modernização Administrativa, Recursos Humanos, Gestão Geral, Organização Interna e Administrativa, Relações Externas, e Cultura.

João Paulo Gouveia, o novo vice-presidente, passa a ter a seu cargo as áreas de Economia, Empreendedorismo, Ciência e Investimento e mantém os pelouros de Mobilidade, Transportes e Comunicações, Freguesias e Desenvolvimento Rural, Equipamento Rural e Urbano, Energia, Finanças, Obras Municipais e Inovação.

Fernando Marques, que tomará posse como vereador na próxima quinta-feira, dia 15, informa a nota de imprensa, assumirá os pelouros do Património, Turismo e Marketing Territorial, pastas que estavam nas mãos do antigo vereador executivo Jorge Sobrado, que se mantém em funções na Câmara, mas sem pelouros desde fevereiro, aquando da saída para a Comissão de Coordenação da Região Norte.

A vereadora Cristina Brasete continua a ser responsável pelas áreas de Educação, Ação Social, Habitação, Promoção Social e Qualidade de Vida, Proteção Civil e Polícia Municipal. O mesmo sucede com a vereadora Ermelinda Afonso, que se mantém à frente dos pelouros do Desporto e Tempos Livres, Juventude, Saúde e Defesa do Consumidor.