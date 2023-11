Câmara de Tondela promove concurso para embelezar cidade no Natal

A Câmara Municipal de Tondela vai promover, pelo 11.º ano, o concurso “Reciclar e Enfeitar para Tondela Embelezar”, cujas inscrições estão abertas até ao próximo dia 27.

“A iniciativa tem como objetivo a decoração, durante a época natalícia, de rotundas ou espaços verdes nas diferentes localidades do concelho com presépios e do Parque Urbano da cidade com árvores de Natal”, explicou.

Com este concurso, a autarquia pretende também “sensibilizar os alunos e a população em geral para as questões ambientais, através de uma atividade lúdica e de expressão artística”, e “incentivar a criatividade e a originalidade recorrendo à reutilização de materiais reciclados na criação de novos objetos”.

O concurso destina-se aos alunos de todas as escolas do concelho, do pré-escolar ao ensino profissional e secundário. Podem também participar agrupamentos de escuteiros, instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e todo o movimento associativo do concelho, no distrito de Viseu.