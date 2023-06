Câmara de Tondela inaugura “Casinha da leitura” no parque urbano

A Câmara Municipal de Tondela, através de comunicado de imprensa, vai inaugurar este sábado a “Casinha da leitura” no parque urbano da cidade, de forma a assinalar o Dia Mundial das Bibliotecas.

“Uma estrutura destinada à promoção do livro e da leitura. O projeto foi criado com o objetivo de levar o livro às pessoas que não podem deslocar-se à Biblioteca Municipal Tomaz Ribeiro”, em Tondela, distrito de Viseu, refere o comunicado.

Segundo o documento, a estrutura é feita em madeira e com um formato de casa e terá “edições de temáticas diversificadas” para que os cidadãos possam ler ou, “caso preferirem, levá-las para casa e após a sua leitura as entreguem no mesmo local”.

“Também há a possibilidade de as pessoas, caso gostem muito de uma obra, poderem ficar com a mesma, substituindo-a por outra que tenham na sua biblioteca caseira”, anuncia a autarquia.

A gestão deste projeto educativo e cultural, refere o documento, está a cargo dos técnicos da Biblioteca Municipal Tomaz Ribeiro, que todos os meses farão a sua monitorização e substituirão as obras colocadas à disposição do público.