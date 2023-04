Câmara de Tondela financia obras na capela do Solar de São José

A Câmara Municipal de Tondela anunciou que financiará as obras da capela do Solar de São José, na freguesia de Parada de Gonta, em quase 100 mil euros.

“A Câmara Municipal estabeleceu um acordo no montante total de 96.420 euros, que será investido nas obras de reabilitação da Capela do Solar de São José. Este valor inclui os trabalhos, mas também o projeto de execução e o relatório de estabilização e de desmontagem do património existente no templo religioso”, descreveu.

Num comunicado de imprensa, o executivo municipal, liderado por Carla Antunes Borges, esclareceu que também financiará, uma outra obra na mesma freguesia.

Trata-se de uma “antiga escola primária da localidade, hoje edifício sede do rancho folclórico da freguesia, onde está a ser construído um museu etnográfico” que “reúne inúmeras peças do antigamente e deverá abrir portas em agosto”.

O executivo municipal assumiu ainda que a empreitada é da responsabilidade da junta de freguesia e “já foi adjudicada, devendo arrancar na segunda quinzena de maio”.

Tem um prazo de execução de um ano.

“Hoje, estamos a cumprir aquilo com que nos comprometemos”, disse a presidente da Câmara de Tondela, Carla Antunes Borges, realçando que com a ajuda da autarquia será requalificado “um dos mais importantes patrimónios” de Parada de Gonta.

A autarquia assinou também um protocolo com o rancho folclórico para um “apoio financeiro de 12.530 euros que será investido na criação do museu etnográfico do grupo folclórico, que está a ser instalado na sede da coletividade”, a antiga escola.

“Enaltecer o trabalho que o rancho tem feito ao longo destes anos todos e que vai culminar agora com a criação deste museu etnográfico, que em boa hora será instalado nesta freguesia”, afirmou Carla Antunes Borges.