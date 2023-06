Câmara de Tondela aprova protocolos com freguesias no valor de 610 mil euros

O executivo municipal de Tondela aprovou protocolos anuais com as juntas de freguesia do concelho, em “cerca de 610 mil euros e preveem, entre outras, intervenções de beneficiação e manutenção em espaços públicos.

“Algumas freguesias receberão também verbas para beneficiar caminhos florestais, pavimentar arruamentos, limpar fontes e fontanários e até para arranjar tanques públicos”, destaca a nota de imprensa.

“Os valores objeto dos vários protocolos foram todos eles analisados e discutidos com os executivos e com os senhores presidentes de junta. O somatório deste apoio corresponde a um valor idêntico do ano passado, em que relembro, aumentámos em 10% o montante dos protocolos a celebrar com as Juntas de Freguesia”, salientou, na reunião do executivo municipal, a presidente da Câmara, Carla Antunes.

Os protocolos de colaboração celebrados anualmente com as Juntas e Uniões de Freguesia do concelho, no distrito de Viseu, foram aprovados por unanimidade e, previamente, “analisados e discutidos com os executivos e presidentes das juntas” das freguesias.

O executivo “deliberou igualmente o apoio financeiro anual, no valor de 100 mil euros” para a Associação dos Bombeiros Voluntários de Tondela, mais 47 mil para as obras de requalificação da secção de Lajeosa do Dão” e “80 mil euros de apoio anual para a corporação do Vale de Besteiros”.