Câmara de Tabuaço e associação de futebol assinam protocolo

A Câmara Municipal de Tabuaço, no norte do distrito de Viseu, e a Associação de Futebol de Viseu assinaram um protocolo de colaboração com o intuito do coletivo desportivo levar o projeto “Há bola na Escola” aos alunos do primeiro ciclo.

Segundo um comunicado de imprensa, o projeto “promove as modalidades de futebol e futsal junto das crianças que frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico, introduzindo estas categorias desportivas de uma forma mais regular nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)”.

“Para além da componente desportiva, “Há Bola na Escola”, promove ainda valores como o ‘fair-play’, a amizade ou o trabalho em equipa e a assinatura deste protocolo significa ainda o reforço da cooperação desportiva e humana já existente entre as instituições envolvidas”, defendeu a autarquia de Tabuaço.