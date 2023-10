Câmara de Sátão mantém balcão único do prédio em funcionamento até junho

A Câmara Municipal de Sátão, no distrito de Viseu, anunciou que terá o Balcão Único do Prédio (BUPi) em funcionamento até junho de 2024 para “dar mais tempo” aos seus munícipes.

“Este é um serviço dirigido aos proprietários de prédios rústicos e mistos, que permite mapear, entender e valorizar o território português, de forma simples. O serviço é gratuito e permite aos proprietários identificar e registar os seus prédios rústicos, garantindo os seus direitos de propriedade”, destacou.

O BUPi de Sátão está localizado no edifício da antiga Escola Primária de Sátão, junto ao edifício dos Paços do Concelho, mas “antes de se dirigir deverá fazer uma marcação prévia via telefone”, alertou o documento.