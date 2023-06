Câmara de São Pedro do Sul distingue quatro personalidades em dia de município

A Câmara Municipal de São Pedro do Sul vai distinguir quatro personalidades do concelho no dia em que celebra o seu feriado, em 29 de junho, anunciou esta autarquia do distrito de Viseu.

Segundo um comunicado de imprensa, além dos 14 funcionários que assinalam 25 anos de serviço na autarquia sampedrense, serão distinguidos Alda Bandeira Pinho, João Ferreira de Almeida, José Pinho e Vítor Barros.

O documento destaca, entre outros feitos, a “defesa dos valores da família e da solidariedade, para além do seu excecional percurso enquanto docente” de Alda Bandeira Pinho e a carreira académica e científica, assim como a investigação, na área da Sociologia, de João Ferreira de Almeida.

“José Pinho, que se notabilizou pela sua brilhante carreira académica e científica na área da literatura, para além do seu trabalho incontornável na promoção do livro e da leitura e Vítor Barros, que se notabilizou pela sua brilhante carreira académica e científica na área da agronomia e no desenvolvimento rural, para além do seu trabalho incontornável na promoção da região”, refere o documento.