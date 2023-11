Câmara de São João da Pesqueira quer ter relações de cooperação com a China

O presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira, Manuel Cordeiro, reuniu com o embaixador da República Popular da China em Portugal, Zhao Bentang, com o objetivo de promover futuras relações de cooperação económica e cultural.

Manuel Cordeiro destacou “os eixos de desenvolvimento que tem trabalhado nos últimos seis anos para o território que, para além da componente social, cultural e a educação, se destaca pela importância vital do concelho na região do Douro no que diz respeito à produção de vinhos portugueses”, especialmente do vinho do Porto.

O autarca mostrou-se “disponível para um trabalho de cooperação que, além da componente económica, envolva também a componente social e cultural, fomentando as parcerias que possam dar origem a novos investimentos no concelho”, em articulação com as empresas.

Segundo a autarquia, no distrito de Viseu, Zhao Bentang “expressou o interesse da China na continuidade da cooperação bilateral” com Portugal e as suas regiões, “ainda para mais quando 44% das exportações de vinho são provenientes da região do Douro e o concelho de São João da Pesqueira é o que mais contribui para esta percentagem”.