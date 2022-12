Câmara de São João da Pesqueira aprova orçamento para 2023 de quase 17 ME

A Câmara de São João da Pesqueira aprovou uma proposta de orçamento para 2023 no valor de 16.734.246 euros, que tem o turismo como uma das suas principais apostas.

No próximo ano, o executivo quer continuar a “avançar a bom ritmo com projetos relevantíssimos”, que coloquem o concelho do norte do distrito de Viseu “num patamar de excelência, no que se refere ao seu posicionamento turístico na região do Douro”.

Segundo o presidente da autarquia, Manuel Cordeiro, são exemplos desses projetos a finalização da requalificação da zona ribeirinha das Bateiras, da zona ribeirinha Parque da Ferradosa e da Praça Vinho do Porto, em Ervedosa do Douro.

“A estes investimentos, estão associadas diversas atividades potenciadoras dessas infraestruturas, destacando-se os eventos promocionais como as feiras turísticas e os eventos realizados em São João da Pesqueira”, como a Vindouro, o São João ou a Festa dos Saberes e Sabores, explicou.

Encontra-se também em curso “a instalação de equipamento interativo no Welcome Point das Bateiras e no Museu do Vinho, com o objetivo de melhorar a experiência do visitante e aumentar a atratividade” da oferta, e está a ser estudada “a possibilidade de criar um serviço em torno do foral mais antigo de Portugal, com o objetivo de potenciar a visitação do concelho e a satisfação do visitante”, acrescentou.

O Turismo é, assim, uma área que fica com uma das maiores fatias do orçamento (982.982 euros), depois da Habitação e Serviços Coletivos (1.880.391 euros) e dos Transportes e Comunicações (1.214 474 euros).

Seguem-se as Transferências para Freguesias, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Associações (812.238 euros), Cultura e Desporto (803.825 euros), Educação (780.650 euros) e Agricultura (680.500 euros).

Entre os grandes investimentos previstos para 2023 está o arranque da construção da Loja do Cidadão (968.256 euros), que, “para além de permitir rentabilizar o edifício da antiga casa dos magistrados, irá agregar, no mesmo local, os serviços do município, da Autoridade Tributária, da Segurança Social e dos Institutos dos Registos e Notariado”, explicou Manuel Cordeiro.

No entender do autarca, “esta situação irá permitir ganhos claros de economia, eficácia e eficiência para os munícipes e para o Estado”.

A requalificação da Estrada Nacional (EN) 222/3 (878.000 euros), a expansão da zona empresarial (860.046 euros), a requalificação do Polo de Atratividade Turística no Douro Vinhateiro da Ferradosa (760.846 euros) e a requalificação de espaços públicos, rubrica em que se inclui a Praça Vinho do Porto em Ervedosa do Douro (550.000 euros), são outros dos grandes investimentos previstos.

O orçamento para 2023 representa um aumento de 735.109 euros comparativamente ao deste ano, apesar das consequências da pandemia de covid-19 e da invasão da Ucrânia pela Rússia.

De acordo com Manuel Cordeiro, esta criou uma “pressão inflacionista” que, para as normais atividades e despesas do município, custou, “para o mesmo volume de atividades, mais cerca de 600 mil euros, só em 2022”.

“Independentemente de tudo, temos trabalhado afincadamente e sabido aproveitar todas as oportunidades: desde as várias candidaturas possíveis a financiamento comunitário à negociação com o Governo de vários dossiers que sempre defendemos como estratégicos para o concelho, o que permitirá, por exemplo, requalificar já no próximo ano a EN 222/3 entre São João da Pesqueira e Ferradosa”, referiu.

O autarca frisou que, “não obstante o aumento da despesa corrente devido à pressão inflacionista, o valor do investimento será idêntico ao do ano transato e o nível de endividamento esperado será muito inferior ao registado no final de 2017, aquando da tomada de posse deste executivo”.

A proposta de orçamento irá a votação na Assembleia Municipal do próximo dia 23.