Câmara de Penedono assegura serviço de preparação individualizada da medicação

A Câmara Municipal de Penedono vai assegurar um serviço de preparação individualizada da medicação aos munícipes que se encontram isolados ou não disponham de retaguarda familiar ou institucional.

Com esse objetivo, celebrou, com uma farmácia, um protocolo de colaboração para comparticipação do Serviço de Preparação Individualizada da Medicação.

Este serviço “consiste no auxílio a pessoas que vivem com doença na gestão da sua medicação”, passando esta gestão a ser feita pelos profissionais da farmácia, explicou aquela autarquia do distrito de Viseu.

Desta forma, os munícipes aderentes poderão “tomar a sua medicação, na dose correta e à hora indicada”, acrescentou.