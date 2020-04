Câmara de Penalva do Castelo isenta por quatro meses pagamento de água

A Câmara de Penalva do Castelo anunciou hoje que vai apoiar as famílias e os empresários do concelho, nomeadamente com isenção, por quatro meses, do pagamento da fatura de água.

“É preciso preservar o tecido empresarial como salvaguarda à atividade económica concelhia e empregabilidade, e de apoiar quem é forçado a encerrar a atividade, mas também a incentivar e apoiar quem é essencial para continuar a manter o abastecimento à nossa população”, defende o executivo.

Neste sentido, o executivo municipal aprovou em reunião de câmara a “isenção a todos os consumidores do pagamento da faturação da água, referente aos meses de abril e maio de 2020, exceto às IPSS, que será até final do ano de 2020”.

Também durante os meses de março e junho, o executivo municipal isentou de pagamento as rendas dos estabelecimentos concessionados pelo município e encerrados por imposição legal, além das refeições escolares e o prolongamento do horário escolar.

As prestações dos terrados da feira semanal e as prestações das bancas e lojas do mercado municipal que vencem nos meses de abril, maio e junho de 2020 também ficam isentas de pagamento.

“O objetivo do município com a aprovação destas medidas é auxiliar os penalvenses, neste momento em que estamos a atravessar uma crise sem precedentes, e em que as despesas com o agregado familiar aumentaram e os proveitos diminuíram”, justifica o executivo.

Segundo o documento, estas medidas municipais complementam as do Governo, uma vez que “os tempos excecionais” que se vivem “exigem de todos responsabilidade, mas também medidas que minimizem os impactos negativos de uma contenção generalizada na circulação de pessoas, com efeitos no comércio local e na economia das famílias”.