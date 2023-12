Câmara de Oliveira de Frades sensibiliza crianças para a reciclagem

No âmbito das Atividades de Tempos Livres (ATL) das férias de Natal, a Câmara Municipal de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, está a dinamização “várias ações de sensibilização sobre compostagem e reciclagem”.

O principal alvo dessas iniciativas, refere um comunicado de imprensa, são as crianças dos Jardins de Infância do concelho e do Centro Escolar de Oliveira de Frades.

“Estas ações têm como objetivo promover uma cultura de sustentabilidade nos mais jovens, de forma a contribuir para a preservação do meio ambiente e para um futuro mais sustentável”, conclui o executivo municipal.