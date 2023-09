Câmara de Oliveira de Frades promove caminhadas noturnas

O executivo da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, anunciou hoje que no dia 30 de setembro vai promover uma caminhada noturna, em parceria com a Associação de Varzielas.

Segundo um comunicado de imprensa, a caminhada noturna integra o Ciclo de Percursos Pedestres, promovido por este município da região de Lafões e esta acontece na União das Freguesias de Arca e Varzielas.

“Envolto em paisagens da Serra do Caramulo e atravessando o ponto mais elevado do concelho (Alto das Pinoucas com 1062 m), este trilho, com uma extensão de cerca de 10 km, conta diversas histórias e lendas das aldeias típicas de Varzielas e Monteteso”, descreve.

O documento refere ainda que “a subida até ao ponto mais elevado do concelho permite observar, a sul, o vale de Besteiros e a vila do Caramul, a norte, o vale do Vouga e a serra do Ladário e, na linha do horizonte, as serras de São Macário, da Gralheira e da Freita”.