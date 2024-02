Câmara de Oliveira de Frades cria centro interpretativo da Anta da Arca

A Câmara Municipal de Oliveira de Frades anunciou hoje que arrancaram as obras de requalificação do futuro Centro Interpretativo da Anta da Arca, em Paranho de Arca.

Segundo uma nota de imprensa, “este projeto assenta, sobretudo, na valorização e preservação do património histórico, cultural e arqueológico, nomeadamente do Dólmen de Arca, que é monumento nacional”.

Para isso, esclareceu o documento, será criado um centro interpretativo que permitirá melhor a compreensão do monumento” que nascerá da “requalificação do edifício existente” no espaço.

“Prevê-se que o edifício possa albergar arqueólogos e especialistas em arte megalítica a caminhantes/pedestrianistas do PR4 – Rota dos Caminhos com Alma e demais visitantes”, anunciou aquele município do distrito de Viseu.

Numa segunda fase, continuou o documento, irão ser construídos um parque de merendas e um parque infantil na zona envolvente ao edifício” para, no futuro, este “novo equipamento contribuir para reforçar a identidade dos valores locais, em prol da comunidade e de quem visitar o concelho, promovendo o turismo no território”.