Câmara de Oliveira de Frades abre inscrições para desfile de Carnaval

A Câmara de Oliveira de Frades anunciou que abriu as inscrições para participação no desfile de Carnaval no dia 11 de fevereiro e que os interessados devem consultar a página da internet do Município.

“O município promove o tradicional desfile de Carnaval que, para além de dinamizar as tradições populares associadas a esta festa milenar, proporciona momentos lúdicos de lazer e partilha entre a comunidade”, refere a Câmara de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu.

A autarquia adianta que podem participar no desfile “automóveis, camionetas, camiões, tratores, velocípedes com ou sem motor, veículos de tração animal, grupos de peões e grupos de bombos”, bastando inscreverem-se até ao dia 05 de fevereiro.

A Câmara anunciou ainda a atribuição de prémios monetários para os três melhores classificados, nos valores de 750, 500 e 250 euros, o primeiro, segundo e terceiro lugares, respetivamente.

“Ao melhor grupo de mascarados serão atribuídos 100 euros, assim como ao melhor grupo de bombos. As associações, legalmente constituídas e em atividade, e as IPSS do concelho, que participem receberão o valor monetário de 500 euros”, especifica.