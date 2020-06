Câmara de Nelas assina Protocolos para apoio a 5 iniciativas de Comércio Tradicional, no âmbito do respectivo regulamento, com apoio de cerca de 20.000 €

Ao abrigo do Regulamento de Apoio ao Comércio tradicional, decorreu no passado dia 3 de junho, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Nelas, a assinatura dos protocolos de apoio no âmbito das iniciativas de apoio ao comércio tradicional que resultam do regulamento existente para o efeito.

Serão apoiadas, mediante a apresentação das respectivas facturas de despesas de arrendamento e de modernização e requalificação, 5 iniciativas empresariais que vão desde a área da pastelaria, ao artesanato, passando pela informática, saúde e bem-estar e cultura, no montante próximo dos 20.000€.