Câmara de Moimenta da Beira apresenta reedição de “A Via Sinuosa”

A propósito do nascimento de Aquilino Ribeiro, há 138 anos, e que ontem se assinalou, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira vai apresentar uma reedição da obra “A Via Sinuosa” do escritor que morreu em 27 de maio de 1963.

Segundo uma nota de imprensa, a apresentação está agendada para o dia 01 de outubro, na Fundação Aquilino Ribeiro, em Soutosa, concelho de Moimenta da Beira, distrito de Viseu, e esta reedição tem o prefácio do antigo ministro da Cultura João Soares.

Aquilino Ribeiro, “considerado o maior prosador português do século XX e uma das mais características personalidades da literatura portuguesa de todos os tempos”, foi, segundo a nota da autarquia, “apaixonado, forte e impetuoso”.

“A sua exaltação e dinamismo revolucionários levam-no a ter uma multiplicidade de interesses, e a sua obra (69 livros publicados em vida, para além de um surpreendente espólio ainda inédito) abrange a ficção, o jornalismo, a crónica, as memórias, o ensaio, estudos de etnologia e história, biografias, crítica literária, teatro, literatura infantil, polémicas e traduções-recriações do latim, grego, espanhol, francês e italiano”, refere o documento.