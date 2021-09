Câmara de MB obtém certificação do projeto municipal de promoção de atividade física sénior

No âmbito do Programa Município do Desporto, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira recebeu a certificação do projeto municipal de promoção de atividade física para a população sénior. A cerimónia de entrega da distinção decorreu esta quinta-feira, 2 de setembro, em Albergaria-a-Velha, e contou com a presença de José Eduardo Ferreira, Presidente do Município Moimentense, e de Dinis Coelho, diretor técnico desportivo. A autarquia recebeu também o galardão de Município Amigo do Desporto 2021.

Na procura da promoção da atividade física sénior, e consequentemente do seu bem-estar físico e psicológico, o Município de Moimenta da Beira está a desenvolver, desde 2010, o Programa de Atividade Física Sénior (PAFS) em todos os Lares, Centros de Dia e associações aderentes ao projeto. O Gabinete de Desporto, e os seus técnicos, implementaram atividades físicas, desportivas e lúdicas de forma contínua e sistemática; conseguindo assim, ao longo dos anos, novos participantes e consolidação deste Programa.

O reconhecimento permite ao Município de Moimenta da Beira, numa perspetiva de melhoria contínua, aceder a um conjunto de recursos partilhados por todos os Municípios Amigos do Desporto, integrar-se num grupo de intercâmbio entre programas de outros municípios, divulgar o programa na revista “Portugal Social” e participar em encontros seniores com um programa diversificado de âmbito turístico e de atividade física (dependente das regras e autorização para a realização de eventos desta natureza).