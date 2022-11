Câmara de Mangualde abre discussão pública sobre alteração do PDM

A Câmara de Mangualde vai abrir a fase de discussão pública sobre o Plano Diretor Municipal (PDM), que servirá para formulação de observações, reclamações ou sugestões a serem consideradas durante o processo de alteração deste documento.

A fase de discussão arranca na terça-feira e prolonga-se até 18 de janeiro.

“Esta alteração do PDM assenta na delimitação do solo urbano, total ou parcialmente urbanizado ou edificado, incluindo as áreas impreteríveis à sua organização, colmatação e qualificação, bem como do solo rústico”, justifica aquela autarquia do distrito de Viseu.