Câmara de Lamego reabriu atendimento ao público

A Câmara Municipal de Lamego reabriu hoje o serviço de atendimento ao público, que passa a ser acessível mediante marcação prévia, assim como a loja “Ponto Já”, informou esta autarquia do distrito de Viseu.

“O município de Lamego procede à reabertura do seu serviço de atendimento ao público, que passa a ser acessível mediante marcação prévia, pelo telefone 254 609 600 e ‘e-mail’ camara@cm-lamego.pt”, explica um comunicado de imprensa.

O documento também esclarece que reabre hoje o “atendimento presencial na Loja “Ponto Já”, na sequência do fim do estado de emergência devido à pandemia e à definição pelo Governo de um “plano gradual de desconfinamento”.

“Para acesso ou permanência no serviço de atendimento do Município de Lamego e na loja “Ponto Já” é obrigatório o uso de máscara de proteção para segurança dos profissionais e dos cidadãos”, alerta a autarquia, que também instalou barreiras de acrílico.

Desde o fim do estado de emergência, 02 de maio, a Câmara de Lamego tem vindo a fazer uma reabertura gradual, “com medidas restritivas”, de alguns espaços e serviços municipais, como já aconteceu, na sexta-feira, com o Parque Biológico da Serra das Meadas, os cemitérios da cidade e o mercado municipal.

A Câmara Municipal de Lamego assume que “mantém a prioridade no combate à propagação do novo coronavírus” e o levantamento gradual das medidas de confinamento é uma forma de “incentivar a recuperação e a revitalização da economia e da vida em sociedade no concelho”.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 280 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.135 pessoas das 27.581 confirmadas como infetadas, e há 2.549 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.