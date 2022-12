Câmara de Lamego e Escola de Hotelaria assinam protocolo para formação de profissionais de turismo

A Câmara Municipal de Lamego e a Escola de Turismo do Douro assinaram um protocolo de colaboração no âmbito do programa Formação + Próxima, anunciou a autarquia local num comunicado de imprensa.

O acordo, formalizado pelo presidente da Câmara, Francisco Lopes, e pelo diretor da Escola, Miguel Duarte, tem como objetivo “estimular a economia e a atividade turística local através da formação”, que começa no próximo mês de janeiro.

“As duas instituições dão, deste modo, um passo importante na concretização do plano Reativar o Turismo – Construir o Futuro, que visa a ampliação de conhecimentos e qualificações dos profissionais do turismo local”, esclarece a nota de imprensa.