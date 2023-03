Câmara de Lamego aumenta para mais de 420 mil euros o apoio financeiro às associações

A Câmara Municipal de Lamego vai aumentar para mais de 420 mil euros o apoio financeiro concedido durante este ano às associações culturais, recreativas e desportivas do concelho.

O montante global a atribuir é superior em 12,5% ao do ano anterior (373.250 euros) e serão apoiados 56 representantes do movimento associativo.

“Decidimos apoiar as associações que têm um objeto de reconhecido interesse municipal e, por esta razão, fazemos um esforço financeiro muito grande para apoiar as suas atividades”, explicou o presidente da Câmara, Francisco Lopes, que realçou o crescimento do número de coletividades apoiadas.

Associações desportivas, bandas filarmónicas e grupos de escuteiros são algumas das entidades que recebem financiamento municipal, tendo como contrapartida a obrigação de cumprir o plano de atividades apresentado.