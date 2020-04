Câmara de Cinfães cede às escolas do Concelho 244 computadores e acesso à internet

A Câmara Municipal de Cinfães adquiriu computadores portáteis e acessos à internet para que os alunos do concelho possam acompanhar as aulas à distância devido à pandemia Covid-19. No total são 200 computadores, aos quais se juntam 44 que integram as Salas do Futuro e 140 dispositivos móveis (hotspots) que permitirão o acesso à internet. Um investimento na ordem dos 72.500 euros.

Os equipamentos, cedidos a título de empréstimo, até final do 3º período letivo, vão ser entregues aos agrupamentos de escolas do concelho e estes definem os critérios e farão a distribuição dos mesmos.

“Mesmo não se tratando de uma competência direta da Câmara Municipal, este é um compromisso assumido por todos, tendo em vista garantir o máximo de igualdade de oportunidade no acesso ao ensino e evitar que se acentuem as desigualdades”, explica o presidente Armando Mourisco.

Esta medida está englobada num pacote mais amplo de apoios às famílias, às instituições e às empresas, criado pela Câmara Municipal para minorar os impactos negativos da pandemia Covid-19.