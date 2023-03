Câmara de Cinfães assina protocolo com município de Cabo Verde

A Câmara Municipal de Cinfães, no norte do distrito de Viseu, e o Município de Santa Cruz, na ilha de Santiago, Cabo Verde, vão assinar um protocolo de colaboração no domínio das áreas social, educativa, cultural, desportiva e económica.

Segundo um comunicado de imprensa da autarquia portuguesa, este protocolo surge na “continuidade do trabalho de cooperação que já está a ser desenvolvido entre os dois municípios em matéria de Educação”.

“Seis alunos de Santa Cruz frequentam o primeiro ano dos cursos de cozinha/pastelaria e restaurante/bar na Escola Profissional de Cinfães”, acrescentou a Câmara.

“O objetivo é estreitar laços culturais e de amizade, numa partilha de experiências, conhecimentos, trabalho e colaboração, potenciando sinergias que sirvam o desenvolvimento e progresso dos dois municípios”, destacou.

Assim, o protocolo abrange “programas de cooperação cultural, social, educativa, turística ou económica, com destaque para a cooperação técnica, a receção de técnicos qualificados e o financiamento de projetos de desenvolvimento local”.

Áreas que o Município de Cinfães evidenciou, assim como “nas áreas sociais e educativas” que “são algumas das premissas deste acordo de cooperação aprovado recentemente em reunião” do executivo municipal cinfanense.