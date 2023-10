Bruno Pato atua no Museu Municipal de Oliveira de Frades

O Museu Municipal de Oliveira de Frades recebe este sábado um concerto de Bruno Pato, intitulado de “Viagem pelos clássicos”, anunciou hoje a Câmara Municipal local.

“Viagem pelos Clássicos” é o nome do concerto intimista que nos levará a reviver os clássicos intemporais da música portuguesa que marcaram gerações, bem como outros temas da atualidade”, refere um comunicado da autarquia.

Segundo a mesma nota, Bruno Pato é natural de Bustos, concelho de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, e “cedo se apegou à guitarra, tendo integrado um grupo de cantares populares, em 1997”, e feito parte de “tunas académicas e grupos de fados”.

Com projetos editados, além de músico e cantor, Bruno Pato é produtor de conteúdos musicais no seu estúdio “Rua da Ladeira” e é guitarrista do projeto de música infantil “O Planeta a Cantar”.