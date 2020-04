BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VISEU-NOTA INFORMATIVA COVID

Com o aparecimento do COVID 19 os Bombeiros Voluntários de Viseu, a exemplo de outras Corporações no distrito e a nível nacional, têm sido confrontados com um avolumar das necessidades e na adoção de medidas excecionais, vigorosas e exigentes que evidenciam a gravidade da situação que atualmente vivemos.

No entanto, queremos continuar a estar na linha da frente no auxílio e socorro a toda a população de Viseu procurando prestar um serviço de qualidade, dedicado e com elevado nível de rigor e profissionalismo que garanta que as melhores práticas são aplicadas a todos aqueles que de nós necessitam.

Os nossos Bombeiros estão profundamente empenhados e dedicados a esta causa desenvolvendo um esforço enorme para ir ao encontro das necessidades, exigências e cuidados de saúde que esta situação de exceção nos conduz.

A grande preocupação é reduzir o risco ao mínimo dos nossos operacionais, para garantir a operacionalidade do nosso Corpo de Bombeiros e assim podermos responder com eficiência e prontidão às outras situações (incêndios urbanos ou florestais, acidentes, transporte de doentes, limpeza de vias, etc) que constituem o apoio e socorro normal às populações.

Desde o início de março, até esta data foram transportados para o Hospital ST em Viseu 26 doentes com suspeitas de COVID 19 sendo que 2 tiveram resultado POSITIVO, 15 resultado NEGATIVO e 09 ainda estão a AGUARDAR RESULTADO. Como se pode constatar, são transportados, em média, 02 doentes por dia. Estes são previamente validados como suspeitos pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM e na sua maioria encontram-se em lares e IPSS do Concelho de Viseu.

Neste período (01 de Março a 13 de Abril) também se registaram 16 incêndios urbanos, 03 incêndios rodoviários, 14 assistências a colisões e despistes, 218 emergências pré hospitalares, 327 transportes de doentes e 5 limpezas de via, num total de 623 ocorrências resultando em 2375 horas de empenhamento e cerca de 60.000km percorridos.

A Proteção Individual dos nossos operacionais, sendo a maior das nossas preocupações, levou a que fosse adquirido diverso equipamento de proteção (fatos integrais, mascaras, óculos, luvas, toucas e outro material de proteção) bem, como desinfetantes e outros produtos, com um custo aproximado dos 5 mil euros.

A maior dificuldade que temos sentido é repor ou adquirir algum deste equipamento (mascaras ffp2, fatos integrais, luvas, mascaras cirúrgicas, etc) pois os fornecedores atualmente, devido à enorme procura, não têm capacidade de entrega levando também a um aumento significativo dos preços.

Estamos a desenvolver múltiplos contactos institucionais, empresariais e pessoais no sentido de evitar a rotura de stock destes componentes essenciais que fazem parte do Equipamento de Proteção Individual (EPI) dos nossos operacionais, pois são vitais para continuarmos a desenvolver em segurança o nosso trabalho na luta contra o COVID 19.

Sem Equipamento de Proteção Individual os Bombeiros não poderão continuar a fazer o transporte de doentes suspeitos com COVID 19.

Registe-se que a ANEPC e diversas entidades privadas têm contribuído com algum equipamento de proteção individual o qual muito agradecemos e nos apraz registar.

De realçar e agradecer a elevada mobilização e o grande apoio que temos sentido por parte de empresas, instituições, entidades e cidadãos anónimos de Viseu que, de uma forma profundamente altruísta e solidária, têm respondido positivamente aos nossos apelos e nos têm feito chegar, sob várias formas (produtos alimentares, equipamentos de proteção individual, produtos de higiene, quantias em dinheiro, etc), um auxílio extremamente importante para o nosso normal funcionamento, destacando o apoio anual de 55 mil euros que a Camara Municipal de Viseu já disponibilizou.

No Quartel, face ao período crítico que vivemos, também foram realizadas algumas alterações nos procedimentos e medidas de proteção, nomeadamente a restrição de acessos unicamente a pessoas com estrita necessidade de o fazer, a passagem dos turnos de serviço de 08 para 24Horas, por forma a diminuir as rotações e aumentar a permanência do pessoal, implementação de regras de higiene e segurança bem como a recomendação de uso generalizado de máscara.

