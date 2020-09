BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR EM DISCUSSÃO PÚBLICA

A Câmara Municipal de Armamar colocou em discussão pública pelo período de trinta dias um projeto de regulamento municipal para a concessão de bolsas de estudo aos alunos do concelho que frequentem o ensino superior.Os interessados em conhecer o documento, colocar questões ou fazer sugestões podem consultá-lo no Balcão Único no Edifício da Câmara Municipal ou na página do município na Internet.Os contributos ou questões devem ser enviados por escrito ao Presidente da Câmara Municipal através de correio postal ou via correio eletrónico.