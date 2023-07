Bio região de São Pedro do Sul é finalista em prémio europeu

A BioRegião de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, é uma das três finalistas do prémio “EU Organic Awards”, na categoria de “Melhor BioRegião Biológica”.

“Este prémio europeu anual, que registou mais de 100 candidaturas de 26 estados-membros, distingue as regiões que acrescentam valor no setor biológico, de alimentos orgânicos e de agricultura, seguindo uma estratégia para a gestão sustentável dos recursos com base em modelos de produção agroecológicos/biológicos baseados no respeito e na valorização dos recursos endógenos”, explicou a Câmara de São Pedro do Sul.

Os vencedores (de oito categorias) serão conhecidos no dia 25 de setembro.