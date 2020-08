Bienal Aveiro de 27 de agosto a 20 de setembro

O evento inicia-se na Igreja das Carmelitas, estendendo-se aos Claustros da Igreja da Misericórdia, ao Pátio do GrETUA e ao Teatro Aveirense, destacando-se a participação do agrupamento ars ad hoce da Orquestra XXI.

Os preços variam entre os 3€ e os 5€ e há um concerto com entrada livre.

Num ano atípico como o de 2020, à nova música associa-se ainda a revisitação de obras do grande repertório, de compositores como Beethoven e John Downland, num evento que soma dez concertos, um dos quais incluindo a projecção de “O Gabinete de Dr Caligari”, no centenário da estreia do filme de Robert Wiene.

A iniciativa Aveiro_Síntese foi criada em 2002, com o objectivo de dar a conhecer o grande repertório da electroacústica, combinando obras históricas com criações de compositores portugueses e selecções de estúdios internacionais.

A bienal integra hoje a programação do Teatro Aveirense e a estratégia cultural da Câmara Municipal de Aveiro, inserindo-se na candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura em 2027.