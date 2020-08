BIBLIOTECA MUNICIPAL RECEBE A.T.L. DE SÁTÃO

Os dias de verão convidam à realização de atividades, e a Biblioteca Municipal de Sátão, com vista a incutir o gosto pela leitura, bem como ocupar o tempo livre das crianças, jovens e adultos que residem ou visitem o concelho vem dinamizando várias atividades.

No passado dia 12, quarta-feira, recebeu com muito carinho os meninos do A.T.L. de Sátão que enriqueceram a sua aptidão para trabalhos manuais, colocando mãos à obra na construção de um “origami” com o formato de uma cegonha (fantoche).

Esta foi mais uma das atividades que tem sido realizadas pela Biblioteca Municipal, procurando assim, nestes tempos, ajudar a entreter de forma criativa toda a comunidade.