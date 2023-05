Biblioteca de Mangualde acolhe II Fórum dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e ao Investimento da Diáspora

A Biblioteca Municipal Alexandre Alves, de Mangualde, distrito de Viseu, vai acolher, no dia 24, o segundo Fórum dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e ao Investimento da Diáspora.

A Câmara Municipal explicou, em comunicado, que “este encontro pretende apresentar programas relevantes no apoio a emigrantes e/ou ao investimento da diáspora, bem como partilhar boas práticas municipais de valorização das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro em prol do desenvolvimento dos territórios”.

“Destina-se aos municípios que integram os Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e à Rede de Apoio ao investidor da Diáspora”, acrescentou.