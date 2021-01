BE questiona Governo sobre encerramento de serviço de saúde em Mangualde

O Bloco de Esquerda (BE) questionou hoje o Governo sobre os motivos para o Serviço de Atendimento Permanente (SAP) de Mangualde ter encerrado em março e se vai voltar a abrir.

“Tem o Governo intenções de reabrir o Serviço de Atendimento Permanente (SAP) de Mangualde?”, pergunta o deputado Moisés Ferreira, que também quer conhecer os motivos que levaram, ao encerramento daquele serviço, em março, e se o Governo reconhece a sua necessidade, “de forma a não sobrecarregar o Hospital São Teotónio [em Viseu]”, e se “está disposto” a reabri-lo, “dotando-o dos profissionais necessários”.

Num comunicado de imprensa, o BE defende a “justa luta da população de Mangualde pela reabertura do SAP”, que foi encerrado em março de 2020, “com o argumento da pandemia de covid-19”.

A decisão faz com que “os utentes tenham de se deslocar a Viseu, colocando em causa uma resposta imediata e célere à atividade normal, para além da resposta à covid-19”, destaca O BE.

“É ainda de salientar que este encerramento foi mais um golpe numa região já afetada pelo desaparecimento de serviço públicos e, com a falta de resposta nesta unidade, inevitavelmente assistimos a uma maior sobrecarrega do Hospital São Teotónio”, afirma o BE.

Um dos argumentos para o encerramento do SAP, para além da pandemia, foi a idade dos médicos que aí trabalhavam, o que, no entender do partido, “a ser verdade, é um argumento que dá razão àquilo que o Bloco de Esquerda tem defendido, nomeadamente o reforço da contratação de médicos” para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“É, por isso, urgente que o SNS esteja bem equipado, com serviços bem distribuídos pelo território e com maior capacidade de resposta às populações. Para isso, nesta região, o Governo deve reabrir o SAP em questão, dotando-o dos equipamentos e dos profissionais necessários ao seu normal funcionamento”, defende o partido.