Balneário Rainha D. Amélia em São Pedro do Sul disponibiliza biblioteca

As Termas de São Pedro do Sul inauguraram a primeira biblioteca termal instalada no balneário Rainha D. Amélia, anunciou em comunicado esta estância termal do distrito de Viseu.

“Este espaço disponibiliza para consulta publicações e informação sobre a temática do termalismo e áreas relacionadas, constituindo-se no centro de referência do conhecimento científico, ligando o conhecimento teórico à realidade termal in loco”, precisou.

Segundo a nota de imprensa, para além do espaço físico, o balneário “dispõe também de uma plataforma digital, constituindo-se de um centro de pesquisa de conhecimento técnico-científico na área”.

“Além de servir como um importante centro de estudo e pesquisa, esta biblioteca termal pretende ser um local de encontro para estudiosos, investigadores, alunos, profissionais da área ou outros curiosos, facilitando o acesso à informação e promovendo o gosto pela cultura termal”, destacou.