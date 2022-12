Balanço positivo para o Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro

Balanço positivo do Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro. Esta é a conclusão unânime do consórcio que reuniu no passado dia 15 de dezembro, na Biblioteca Municipal de Gouveia, para o encerramento oficial do projeto, que reuniu todos os parceiros para uma reflexão sobre a cadeia de valor dos Queijos com DOP da Região Centro. Depois de três anos de trabalho e de um conjunto de ações inovadoras, os resultados estão à vista, mas, há, ainda, muito caminho a fazer. De olhos postos no futuro, esta foi também a oportunidade de perspetivar os próximos desafios e oportunidades.

“Temos este compromisso no nosso ADN. Continuaremos atentos às necessidades do sector e de todo o território na fileira”, sublinhou Christelle Domingos, Diretora Executiva da InovCluster, entidade líder do projeto, confiante que o trabalho em rede iniciado com este projeto deve continuar.

Deste projeto Christelle Domingos faz um balanço muito positivo. “Podemos afirmar, categoricamente, que os resultados são positivos e que o caminho valeu a pena”, resumiu, destacando um “trabalho de persistência” que contribuiu para “alavancar a competitividade da fileira”, “inovar o setor” e “sensibilizar e informar os consumidores”.

Também Jorge Brandão, Vogal da Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro, teceu elogios ao trabalho desenvolvido em prol de um recurso estratégico da Região Centro. Jorge Brandão relevou o facto de as “entidades científicas e tecnológicas trabalharem com agentes económicos”, acreditando que o projeto contribuiu para a “valorização das três DOP e para aumentar a cadeira de valor dos Queijos com DOP da Região Centro”. “Depois dos projetos pilotos que este programa desenvolveu, estão lançadas as bases para se avançar com projetos ainda mais estruturantes”, referiu, defendendo a importância de manter a parceria ativa.

O Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro destacou-se por um conjunto de ações inovadoras, tais como, a Escola de Pastores e de Queijeiros, o Banco de Terras e o Vale Pastor que deram o seu contributo para melhorar competências, renovar gerações, garantir a continuidade destas profissões e quebrar os níveis dos abandonos dos terrenos. O projeto teve, ainda, um forte impacto junto dos consumidores tendo sido lançada uma marca agregadora e s desenvolvido um conjunto de ações estratégicas de comunicação que envolveram iniciativas de assessoria de imprensa, marketing digital e eventos de ativação.

O Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro é desenvolvido por uma parceria composta por 15 entidades tais como comunidades intermunicipais, associações ligadas à fileira, instituições de ensino superior e de I&DT e outras instituições com um papel relevante na valorização económica dos Queijos com DOP da Região Centro tendo como entidade Líder a InovCluster – Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, cofinanciado pelo CENTRO2020, PORTUGAL 2020 e pela UE através do FEDER.