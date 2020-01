Avicasal recebe prémio Escolha do Consumidor pelo terceiro ano consecutivo

Pela terceira vez seguida, a Avicasal, empresa nacional detida pelo grupo Soja de Portugal, recebeu o prémio Escolha do Consumidor 2020, na categoria “carne de aves”. Mais um selo de excelência para o palmarés da empresa, atribuído aos produtos de maior qualidade e confiança, quando comparados diretamente com os principais concorrentes do mercado.

A Avicasal começa o novo ano a somar mais uma distinção, pelo terceiro ano consecutivo é eleita Escolha do Consumidor 2020, tendo sido avaliada em sete atributos do produto: sabor; odor; qualidade (frescura, textura, conservação); aspeto; conservação / embalagem; confiança na marca e transparência nas condições de bem-estar animal.

Para Vitor Pinho, administrador da Avicasal e do grupo Soja de Portugal: “Ser uma vez mais reconhecidos como Escolha do Consumidor na categoria de ‘Carne de Aves’ é um enorme orgulho e representa mais um marco na história da Avicasal. Reflete o caminho que temos vindo a percorrer e a nossa missão de fazer mais e melhor todos os dias em prol da satisfação dos nossos clientes. Receber este prémio pela terceira vez reforça a garantia de qualidade dos nossos produtos e a confiança conquistada nos mais distintos mercados.”

O selo Escolha do Consumidor funciona como um sistema de avaliação do nível de satisfação e aceitabilidade de produtos e serviços pelos seus atributos individuais, com a garantia de que os mesmos são sempre apreciados por consumidores com experiência de consumo e de aquisição regular. Os produtos da Avicasal, distinguidos também em 2018 e 2019, alcançaram o maior grau de satisfação na sua categoria, quando comparada com os principais concorrentes do mercado.

De notar que a AVICASAL é o maior empregador privado de São Pedro do Sul, com mais de 250 colaboradores diretos e 150 indiretos, 2000 clientes ativos e vendas para sete países diferentes. Para o novo ano, a empresa do grupo Soja de Portugal tem como estratégia “continuar a crescer”

Com duas plataformas logísticas, uma em Pinhel e outra na Trofa, além da base em São Pedro do Sul, a empresa tem como outro grande objetivo para 2020 “aumentar e diversificar os canais de distribuição, quer a nível nacional, quer a nível internacional, tendo em conta que a carne de aves é um produto que deve ser comercializado fresco”, afirma Vitor Pinho, que revela ainda que o processo de alargamento da capacidade produtiva da Avicasal já foi iniciado.