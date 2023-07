Avançado Xavier de regresso ao Tondela até 2025

O avançado Xavier está de regresso ao Tondela, três épocas depois, assinando um contrato até junho de 2025, anunciou hoje a SAD do clube que disputa o campeonato da II Liga de futebol.

“O extremo de 31 anos está de regresso e é jogador do Tondela até final de junho de 2025, após uma ligação de duas temporadas com o nosso clube, num total de 64 jogos disputados, oito golos marcados e ainda 13 assistências”, escreveu a SAD.

Em comunicado de imprensa, o Tondela afirmou que Xavier volta a vestir a camisola 7 e destacou o “sorriso estampado” com que chegou novamente ao clube, depois de ter saído no final da época 2019/20 para o grego Panathinaikos.

Em declarações ao clube, Xavier assumiu que o “sentimento principal é de felicidade e de muito entusiasmo”, enquanto elogiou e lembrou as “grandes memórias” que guardou do Tondela durante as épocas 2018/19 e 2019/20.

“O sentimento de regressar a casa é real, porque é assim que posso chamar este clube, a minha casa”, já que “a ligação nunca se quebrou”, assumiu o extremo direito natural de Guimarães.

Xavier junta-se assim a Yaya Sithole no plantel beirão e aos médios Cícero Alves, João Costinha, André Ceitil e Hélder Tavares, aos avançados Gustavo França e Roberto, aos laterais Lucas Barros e Luís Rocha e aos guarda-redes Ricardo Silva e Iuri Miguel.

Além destes atletas que assinaram pelo Tondela, o treinador Tozé Marreco conta ainda com Joel Sousa, Bebeto e o capitão Ricardo Alves, que renovaram os respetivos contratos com o clube.

Ainda com contrato em vigor e de camisola ‘auriverde’ vestida mantêm-se Tiago Almeida, Jota, Daniel dos Anjos, Cuba e Cascavel.