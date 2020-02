Avançado brasileiro Nathan Júnior reforça Académico de Viseu

O avançado Natham Júnior é reforço do Académico de Viseu, anunciou a SAD do clube da II Liga portuguesa de futebol, num contrato válido até final da presente época, com mais uma de opção.

O jogador brasileiro, de 30 anos, estava sem clube, depois de na época passada ter representado o Paços de Ferreira, mas apenas fez um jogo pelos ‘castores’.

Nathan Júnior deu nas vistas no Tondela, na temporada 2015-2016, tendo apontado 13 golos em 36 partidas pelos `auriverdes´. Rumou depois ao Al Fateh, da Arábia Saudita, antes de uma passagem efémera pelos japoneses do Tokushima Vortis, onde não fez nenhum jogo, acabando por regressar a Portugal, ingressando no Paços de Ferreira.

É o segundo reforço no plantel às ordens de Rui Borges, depois de o clube ter oficializado a contratação do avançado guineense Romy Silva, ex-Olivais e Moscavide.

O Académico de Viseu tem assim mais duas opções para o jogo da primeira mão da meia final da Taça de Portugal de futebol, frente ao FC Porto, na próxima terça-feira, 04 de fevereiro, pelas 20:45, e já com lotação esgotada no Estádio do Fontelo, em Viseu.