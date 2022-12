Autarquia de Tondela inicia processo de constituição de áreas de reabilitação urbana

A Câmara Municipal de Tondela, no distrito de Viseu, aprovou, por maioria, o arranque do processo de constituição de novas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) no concelho.

O objetivo é estudar a viabilidade de constituição de novas ARU em todas as freguesias do concelho de Tondela.

A presidente da autarquia, Carla Antunes Borges, sublinhou “a importância da reabilitação urbana no desenvolvimento sustentável do território, definida como uma das prioridades no domínio da intervenção do município”.

