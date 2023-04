Autarquia de Oliveira de Frades requalifica Paços do Concelho com 860 mil euros

A Câmara de Oliveira de Frades anunciou hoje que as obras de requalificação do edifício dos Paços do Concelho, num investimento de 860 mil euros, já tiveram início.

Segundo um comunicado de imprensa desta autarquia do distrito de Viseu, 50% do valor da requalificação é suportado pela Direção Geral das Autarquias Locais e os restantes são da responsabilidade do município.

“Com esta intervenção, pretende-se criar melhores condições de trabalho para os colaboradores do Município, bem como para os munícipes que recorrem, com regularidade, a este local para tratar de diversos assuntos”, defendeu a autarquia.