Atribuição de Bandeiras da Ética e Prémio Fair-Play Ética Desportiva

Decorreu no dia 28 de junho, no Auditório do Instituto Português do Desporto e da

Juventude, em Viseu, a sessão de entrega das Bandeiras da Ética e Prémio Fair-Play

Ética Desportiva, às entidades do Concelho, e que contou com a presença do Sr.

Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, da Sr.ª Vereadora

do Desporto da Câmara Municipal de Viseu, Ermelinda Afonso e da Sr.ª Diretora

Regional do Centro do IPDJ, I.P., Catarina Durão.

Na sessão foram galardoadas com a Bandeira da Ética, entregue pelo Sr. Secretário de

Estado e Sr.ª Vereadora, as seguintes entidades:

 Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos”, na pessoa do Presidente da Direção, Paulo

Frias, referente ao Projeto “Educar para os Valores – Um compromisso do

Atletismo para Todos”;

 Lusitano Futebol Clube, na pessoa do Presidente da Direção, Salomão Pereira,

relativa à certificação do Departamento/ Secção “Escola de Formação de

Futebol”

 Viseu 2001 – Associação Desportiva Social e Cultural, na pessoa do Presidente

da Direção, Acácio Varela, referente ao Projeto “Integrar o Futsal Adaptado”.

A Bandeira da Ética consiste na certificação e promoção dos valores éticos no

desporto. A implementação e operacionalização da Bandeira da Ética é da

competência do IPDJ, através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED),

mediante a criação de uma marca de qualidade das iniciativas desportivas, a qual deve

ser potenciada pelas entidades certificadas dentro e fora da sua organização.

Foi também atribuído pelo Sr. Secretario de Estado, João Paulo Rebelo, o Prémio Fair-

Play Ética Desportiva, ao Atleta Luís Rodrigues, guarda-redes do Atlético Clube de

Travanca, pelo seu ato no decorrer do jogo frente ao Grupo Desportivo de Parada, no

passado dia 3 de junho, e que foi reconhecido pela arbitragem com a atribuição do

Cartão Branco.