Atividades Clube Escape Livre 2021

Entrega de Prémio Solidário TBM

28 de abril

Felizmente, sorrir é uma das coisas boas da vida que ainda não paga impostos! Mas,

infelizmente, mesmo no Dia Mundial do Sorriso, ainda há muito trabalho para fazer para

que todas as pessoas tenham razões para sorrir.

O Clube Escape Livre, desde sempre focado em promover a região, continua empenhado

em, ano após ano, poder contribuir para que haja cada vez mais pessoas no concelho da

Guarda com motivos para mostrar o seu sorriso.

É por isso que, pelo oitavo ano, voltamos a entregar o Prémio Solidário Transportes

Bernardo Marques, no valor de 1000€ a uma IPSS do concelho da Guarda, que será

divulgada no dia 28 de abril, Dia Mundial do Sorriso.

11º Raid do Bucho e Outros Sabores

7 a 9 de maio

Pela 11ª vez, aventureiros de norte a sul do país, juntam-se numa caravana de 4×4 e SUV

4×4 que irá partir do Hotel Vanguarda até à Freineda, passando pelos concelhos da Guarda,

Gouveia e Almeida, revelando os segredos do Vale do Mondego e visitará, entre outros

locais emblemáticos, o Museu dos Lanifícios dos Meios e o Museu da Miniatura Automóvel

de Gouveia.

O ribombar dos canhões durante a recriação histórica das invasões francesas é outro ponto

alto deste passeio, que habitualmente abre a época fora de estrada do Clube Escape Livre.

Classic Cars Tour

18 a 20 de junho

As estradas beirãs voltam a receber o colorido histórico de uma caravana de automóveis

com muitas estórias para contar. Um verdadeiro desfile da história automóvel em Portugal e

no mundo, com autênticas jóias que orgulhosamente mostram que ainda aí estão para as

curvas.

Este ano, a caravana do Classic Cars Tour parte do Longroiva Hotel & SPA e vai fazer uma

visita aos municípios de Trancoso, da Mêda, de Vila Nova de Foz Côa, de Figueira de Castelo

Rodrigo, de Pinhel e da Guarda, com dois percursos que se tocam, mas pensados para

cumprir objetivos bastante diferentes. Regularidade Histórica ou simples Passeio Turístico, a

escolha é possível.

8º Aniversário Cápsula do Tempo – Guarda 2050

1 de julho

A Cápsula do Tempo – Guarda 2050 foi uma das ações que assinalou os 40 anos do

Programa Escape Livre, o mais antigo programa de rádio sobre o mundo automóvel em

Portugal, que ainda hoje continua a ser emitido na Rádio Altitude da Guarda.

A cápsula foi enterrada no dia 1 de julho de 2013, junto à Torre de Menagem, e preserva os

testemunhos, fotos e objetos de 40 personalidades de diversas áreas profissionais, sobre o

presente e o futuro da Guarda e da região.

A sua abertura deverá acontecer a 1 de julho de 2050, sendo reveladas nessa data os

objetos e as previsões de todas as personalidades nela guardadas. Até lá, é objetivo do

projeto assinalar cada aniversário com diversas iniciativas que promovam o debate e

divulguem a região.

Guarda Racing Days

10 a 11 de julho

Depois do sucesso de 2019, e de uma pausa forçada em 2020, a Câmara Municipal da

Guarda, em colaboração com o Clube Escape Livre, organiza novamente o Guarda Racing

Days, numa prova que proporciona sempre um grande espetáculo desportivo, bem como a

dinamização e a divulgação da cidade, e que, na edição anterior obteve os melhores elogios.

O Guarda Racing Days vai certamente voltar a contar com a presença dos melhores pilotos

nacionais e regionais, que irão oferecer dois dias bem animados a todas as pessoas

presentes naquele que é o evento mais veloz da cidade mais alta.

A fórmula mantém-se e, num local que seria, à partida, improvável – a encosta por detrás

do Hotel Vanguarda – estará novamente disponível uma pista de traçado misto, composto

60% em asfalto e 40% em terra batida, cheio de pontos de interesse. Os pilotos vão

encontrar curvas desafiantes, troços em terra batida, subidas e descidas vertiginosas e

troços de asfalto que permitem rápidas acelerações.

XXII Slalom Sprint de Castelo Rodrigo

24 e 25 de julho

De regresso depois de uma paragem forçada, o Slalom de Castelo Rodrigo promete voltar a

acelerar emoções dos amantes da velocidade, do desporto automóvel e da modalidade.

O Slalom de Castelo Rodrigo, organizado pelo Município de Figueira de Castelo Rodrigo em

conjunto com o Clube Escape Livre, volta a afirmar-se com os melhores pilotos e carros,

onde se espera também a habitual paixão do público presente.

Pela segunda vez, este fim de semana desportivo integra duas provas, em dois dias, do

Campeonato de Portugal de Perícias, e ainda um espetáculo noturno de sprint, com um

novo percurso, muita velocidade e algumas acrobacias.

Nos Caminhos das Gravuras Rupestres

28/29 e 30/31 de julho, 1/2 e 3/4 de agosto

Em 2020, em plena pandemia, o Clube Escape Livre surpreendeu com o sucesso desta

iniciativa organizada em parceria com o Longroiva Hotel & Termal SPA, com a Adega Quinta

Vale d´Aldeia, com o restaurante Côa Museu, com a Quinta da Ervamoira e com o Museu do

Côa, e que permitiu um passeio TT com história, cultura e natureza para grupos de 20

pessoas, com todas as condições de higiene e segurança. Em 2021 a sua reedição é

obrigatória: um passeio seguro, exclusivo, familiar e tranquilo pelo melhor entre Côa e o

Douro.

A gravuras rupestres do Vale do Côa dão o mote e, ao longo de quatro datas possíveis, em

julho e em agosto, os restritos grupos de até 20 pessoas conseguem desfrutar de um

programa de dois dias, muito variado.

Drift de Pinhel

21 e 22 de agosto

A cidade de Pinhel, já coroada de capital nacional do Drift, recebe a quinta edição do Drift

de Pinhel, após um ano de paragem forçada pela pandemia, com os carros mais vistosos e

potentes da modalidade. Portugueses, espanhóis, franceses e suíços vão proporcionar mais

um espetáculo de adrenalina, velocidade e manobras ao volante.

Pinhel tem sido o palco do Drift desde 2016, ano em que o Clube Escape Livre organizou

a primeira Taça de Portugal de Drift, aceitando o desafio da Câmara Municipal de Pinhel em

trazer para a cidade um evento automóvel diferenciador mas que trouxesse pilotos e

entusiastas até à cidade-falcão. Após três anos, a cidade de Pinhel foi

inclusivamente distinguida pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK),

destacando todo o trabalho do município iniciado em 2016 e reforçado anualmente, em

prol do desporto automóvel.

O programa dos dois dias de adrenalina volta a integrar a prova noturna de sábado,

dedicada à Taça Internacional, e ao longo do fim de semana, conta com os habituais treinos

livres, qualificações e batalhas. A organização aposta ainda em promover vários momentos

de convívio entre pilotos como tem sido habitual no Drift de Pinhel.

Termas Centro Classic Cars

10 a 12 de setembro

Inserido no ciclo de animação “Viva Termas Centro”, promovido pelas Termas Centro nas

suas estâncias termais, o Termas Centro Classic Cars leva automóveis clássicos e desportivos

à descoberta das termas da região.

Durante três dias, os participantes terão oportunidade de conhecer várias emblemáticas

estâncias termais, do Luso a S. Pedro do Sul, da Curia a Sangemil, bem como as principais

atrações turísticas, culturais e paisagens em redor. Sem esquecer, como aliás não poderia

deixar de ser, a rica gastronomia beirã que irá fazer as delícias de todos os presentes.

O convite está feito, para voltar ou para participar pela primeira vez. Junte-se à caravana de

automóveis clássicos e desportivos e venha com o Clube Escape Livre descobrir a Rede

Termas Centro e toda a sua envolvência cultural e gastronómica.

Mercedes-Benz 4MATIC Experience – Caminhos de Santiago

1 a 5 de outubro

A Porta Santa da Catedral de Santiago de Compostela já se encontra aberta aos peregrinos,

neste ano de 2021, o primeiro ano Santo, depois de um interregno de 11 anos. Percorrer o

Caminho de Santiago, visitar a Catedral e poder entrar pela Porta Santa é aventura mais

marcante do Clube Escape Livre e que, neste ano tão especial, é um exclusivo para os

proprietários Mercedes-Benz com tecnologia 4MATIC.

Uma aventura de cinco dias, com um programa recheado de visitas ao património religioso

e histórico, e paisagens de cortar a respiração a caminho de Santiago de Compostela,

percorrendo o Caminho Português de Santiago.

Entre Trancoso e Santiago, são vários trilhos e muitos os desafios a percorrer pela caravana

Mercedes-Benz, como muitas oportunidades para por à prova a tecnologia 4MATIC da

marca alemã.

XVIII Off Road Bridgestone / First Stop – Centro de Portugal

15 a 17 de outubro

O XVIII Off Road Bridgestone / First Stop – Centro de Portugal, um passeio exclusivo para

sócios do Clube Escape Livre e do ACP – Automóvel Clube de Portugal, é isto mesmo. Uma

viagem pela história do Centro do País, desde a sua importância estratégica e militar, ao seu

vasto património religioso e cultural, aos vestígios de civilizações antigas e à sua deliciosa

gastronomia.

Nesta aventura, com base no Duecitânia Hotel, em Penela, onde todos poderão desfrutar

das magníficas instalações e do circuito SPA deste hotel único no país, aventureiros ao

volante de veículos 4×4 de todas as marcas, vão partir à descoberta dos concelhos de

Penela, Lousã, Soure e Montemor-o-Velho.

10ª Aventura Dacia 4×2

22 a 24 de outubro

A cidade mais alta de Portugal e a serra da Estrela vão receber a 10ª edição da Aventura

Dacia 4X2 organizada pelo Clube Escape Livre. Festejando uma década de êxito, o grande

encontro dos proprietários Dacia Duster 4X2 e 4X4 e Sandero Stepway promete descobrir os

caminhos, paisagens e gastronomia da serra da Estrela.

A Aventura Dacia 4X2, que este ano se prepara para celebrar 10 anos de aventuras com

descobertas incríveis e paisagens deslumbrantes, inicialmente prevista para junho no

Douro, vai, agora, realizar-se na serra da Estrela e no fim-de-semana de 22 a 24 de outubro.

O Hotel Vanguarda é o local de encontro e centro de operações deste passeio e na sexta-

feira aqui funciona o secretariado e tem lugar o jantar de boas-vindas.

She’s Mercedes Off Road Experience

12 a 14 de novembro

As cores do outono da Serra da Estrela aguardam a chegada das condutoras Mercedes-Benz

para uma aventura fora de estrada emocionante e inesquecível.

Em Portugal, o projeto She’s Mercedes já conta com quatro anos de iniciativas, onde a

partilha de experiências com a marca em eventos como o She’s Mercedes Off Road

Experience, organizado pelo Clube Escape Livre, ou a criação de conteúdos especialmente

concebidos para este segmento, contribuem para uma crescente identificação por parte das

mulheres com a marca Mercedes-Benz.

Sempre em constante evolução, e procurando desafiar as condutoras da marca alemã a

irem cada vez mais longe, em 2021, pela primeira vez, o She’s Mercedes Off Road

Experience oferece um fim-de-semana de aventura completo.

5º Raid TT Vinhos Beira Interior

19 a 21 de novembro

A fechar o calendário de 2021, está o Raid TT Vinhos da Beira Interior, no âmbito da grande

feira de vinhos da região, que a cidade de Pinhel acolhe todos os anos.

Com o Raid TT Vinhos Beira Interior, brindamos todos os anos os participantes com um novo

percurso de paisagens outonais espetaculares, que leva a caravana a visitar e a descobrir um

pouco mais do vasto património cultural, histórico e gastronómico da região da Beira

Interior.

No ano em que celebra 251 anos como cidade, as melhores unidades hoteleiras de turismo

da cidade acolhem a comitiva de veículos 4×4 e SUV 4×4 de todas as marcas, num fim de

semana que se pretende de convívio e descoberta.

A prova dos melhores néctares da Beira Interior, em conjunto com a presença dos melhores

especialistas e produtores de vinho da região, não vai faltar. Aliadas, como sempre, com

visitas muito interessantes a alguns produtores e, claro, a oportunidade perfeita para fazer

crescer a garrafeira lá de casa. Não fosse Pinhel a “Cidade do Vinho 2021”.