Associação promove concurso literário “Todos pelo ambiente” em Cinfães

A Associação para a Defesa do Vale do Bestança está a promover um concurso literário e criativo intitulado “Todos pelo Ambiente”, destinado a alunos do ensino secundário do concelho de Cinfães.

De acordo com uma nota da Associação, “a modalidade literária aceite é a prosa em língua portuguesa. Os trabalhos a concurso devem ser entregues até ao dia 15 de abril de 2023, em mão, ao (à) bibliotecário(a) de cada estabelecimento de ensino”.

Com este concurso a Associação para a Defesa do Vale do Bestança “pretende promover a consciencialização ambiental junto da comunidade escolar e identificar os problemas que afetam negativamente o ambiente” em Cinfães, distrito de Viseu.

Assim como “identificar causas e soluções; incentivar projetos de proteção da Natureza; promover práticas de poupança e eficiência energética, bem como de uso eficiente da água; incentivar projetos de proteção da Natureza e promoção da qualidade de vida e promover hábitos de leitura, de expressão e criatividade junto da comunidade escolar”.