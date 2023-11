Associação organiza conferência sobre violência contra as mulheres em Viseu

O Núcleo Distrital de Viseu da Rede Europeia Anti Pobreza (EAPN) Portugal realiza na sexta-feira, na Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva, em Viseu, uma conferência intitulada “Dias que contam.

Segundo uma nota de imprensa, a iniciativa decorre no âmbito do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres e conta com a parceria da Câmara Municipal de Viseu e da Associação Supera_te.

O dia começa com a intervenção da vereadora da Câmara Municipal de Viseu Leonor Barata, seguindo-se a apresentação do livro “Sai da Cama em que Te Deitas”, da autoria de Cátia Sofia Silva, de um debate com “vários convidados” e da exibição do filme “Submissão”, realizado e escrito por Leonardo António.