Associação de teatro de Vouzela apresenta “Contos bem contados: Sonhos”

A Associação de Teatro Experimental de Fataunços (ATEF), de Vouzela, apresenta no sábado a sua primeira obra literária, intitulada “Contos bem contados: Sonhos”, no âmbito do evento Vila Natal.

“A concretização deste sonho idealizado em março de 2021 veio de encontro a outros sonhos, de quem apenas sonhava um dia escrever e publicar, mas nunca tinha ousado aventurar-se, até que um dia respondeu ao repto lançado pela associação, que atraiu também autores com vastas obras já publicadas”, justificou a ATEF.

Este primeiro livro contém 14 contos de oito autores, nomeadamente Aníbal Seraphim, Fernando Figueiredo, Inês Monteiro, Ivan Ginja, Letícia Ventura, Maria Morais, Miguel Henriques e Vicente Pironti.

A Vila Natal decorrerá até ao dia 23, com uma programação para toda a família.