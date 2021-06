Associação das Termas de Portugal elegeu os órgãos sociais para o triénio 2021-2023

A Associação das Termas de Portugal (ATP) reconduziu a Termalistur – Termas de São Pedro do Sul na presidência da Direção, para o triénio 2021-2023. Numa época especialmente desafiante para o setor das termas, devido à pandemia por Covid-19, a Lista A, liderada pela Termalistur, venceu as eleições e recebeu um voto de confiança para liderar a ATP e definir o rumo do termalismo no nosso país.

Além da Termalistur – Termas de São Pedro do Sul, como presidente da Direção, a ATP elegeu o Município das Caldas da Rainha e o Município de Chaves como vice-presidentes. Os vogais da Direção são a VMPS – Águas e Turismo, a Sociedade Termal Unhais da Serra, a Empresa das Águas do Gerês e a XIPU – Gestão e Administração de Ativos. Para a Assembleia Geral, os associados escolheram a Sociedade de Turismo de Santa Maria da Feira (presidente), a Taipas – Turitermas (vice-presidente) e o Município de Castro Daire (secretário). O Conselho Fiscal é composto pela Empresa das Caldas da Saúde (presidente), Município de Tondela e Junta de Freguesia de Cabeço de Vide.

No seu programa de ação, a lista vencedora propõe um “reforço da representatividade e da proposta de valor da associação”, a “afirmação e valorização das termas e do termalismo”, a “dinamização económica, social e financeira do setor”, a “criação e transferência de conhecimento, formação e capacitação” e o “reforço da notoriedade das termas e do termalismo”, entre outras medidas.

Victor Leal, representante da Termalistur – Termas de São Pedro do Sul, agradeceu o voto de confiança que demonstra esta reeleição. “Quero agradecer a todos os meus colegas dos anteriores corpos sociais da ATP pela dedicação e aos novos pela disponibilidade e abnegação. Continuamos juntos a trabalhar pelo futuro do termalismo e das Termas de Portugal. Conto com todos, vamos ao trabalho”, sublinhou o presidente reconduzido da Associação das Termas de Portugal.