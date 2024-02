Associação Binaural Nodar cria arquivo digital da memória do concelho de Vouzela

Vouzela dispõe a partir de hoje de um arquivo digital sobre gentes, tradições, história e cultura do concelho, num total de cerca de 250 documentos, em vários formatos, que podem ser consultados online, revelou a associação promotora.

“Ao longo de oito anos (desde 2016), recolhemos documentos, fotografias, gravamos músicas e entrevistas com testemunhos, ou seja, [criamos] conteúdos com uma panóplia grande de informação da região”, disse à agência Lusa Luís Costa, presidente da Binaural Nodar – associação cultural fundada em 2004, em Nodar (concelho de São Pedro do Sul), sediada em Vouzela, que desenvolve a sua atividade na região de Viseu Dão Lafões.

Luís Costa, também responsável por este arquivo, acrescentou que o acervo disponibiliza online cerca de 250 documentos com informação como, por exemplo, o “cancioneiro tradicional associado aos vários ciclos do ano”.

O repositório dispõe de “muitas gravações ligadas aos vários ciclos agrícolas, memórias específicas ligadas a determinados momentos e que são exploradas por nós através de entrevistas que aprofundámos, fotografias, ou paisagens sonoras do território”, especificou.

A Binaural Nodar, que é membro da Tramontana, uma rede europeia de arquivos digitais de zonas rurais, depois de já ter realizado outros arquivos, como, por exemplo, sobre a tradição do linho em Várzea de Calde, na freguesia de Calde (Viseu), apresentou hoje o acervo relativo ao concelho de Vouzela.

“É um município onde temos trabalhado muito” e “a ideia foi tentar pensar como é que podemos estruturar um arquivo que, na prática, é um subarquivo de um maior” do qual “fazem parte outras regiões ou projetos”, referiu.

O trabalho de recolha começou em 2016 e, ao longo destes oito anos, a Binaural Nodar percorreu todas as freguesias do concelho de Vouzela, no distrito de Viseu, para disponibilizar, a partir de hoje, no seu arquivo digital.

“Está catalogado e cada documento tem um conjunto de metadados. Há várias ferramentas de pesquisa”, como “temas ou freguesia, por exemplo, até para que a comunidade local sinta que há um repositório que pode crescer”, sublinhou ainda à agência Lusa Luís Costa.

Isto, porque, esclareceu, “não é um arquivo morto, é [um acervo] vivo em todos os sentidos, porque é possível acrescentar documentos como também há o desejo de que seja usado pelas pessoas para pesquisa, trabalhos académicos, curiosidade, tudo”.

“Nós propomos uma ferramenta que agora existe e já tem um bom conjunto de documentos, mas assumindo-o como um bom ponto de evolução para que as colaborações locais ou outras novas parcerias possam surgir”, realçou.

Com este inventário, defendeu Luís Costa, a Binaural Nodar “está a guardar documentos que se poderiam deteriorar e, com isso, está a valorizar o território, a preservar memória e a história da comunidade”.

Para Luís Costa, através deste arquivo, “é possível dar a conhecer a região, as suas especificidades culturais, sociais e até a forma de estar nas diferentes épocas do ano, o que pode estimular outras atividades até ligadas ao turismo”.

“Isso pode estimular visitas de gente que vem de fora para conhecer de perto, para conhecer pessoas que estão no arquivo, por exemplo, como as histórias ligadas ao minério, ao da relação das comunidades com os ribeiros e rios”, exemplificou.

O arquivo “é um manancial de possibilidades, quer em termos criativos, com criações culturais a partir de documentos do arquivo, quer académicos, com investigação científica, ou turísticos, seja cultural, patrimonial ou outro”, sintetizou o responsável.