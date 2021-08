Assinatura de protocolo entre Município do Fundão e Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P

Irá realizar-se, no dia 20 de agosto, sexta-feira, às 11h00, na Sala de Imprensa, no Casino Fundanense, a assinatura de um protocolo entre o Município do Fundão e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV) para a criação de inovação para a proteção das culturas, sementes e produtos pós colheita.

O protocolo visa reforçar as ligações de cooperação e intercâmbio entre as duas entidades, através da promoção e desenvolvimento de ações que permitam favorecer a inovação científica e tecnológica e a melhoria da competitividade da atividade agrícola, nomeadamente: ações de formação; disponibilização do conhecimento existente e cientificamente validado; experimentação, investigação e inovação; apoio ao empreendedorismo e à instalação e dinamização de empresários agrícolas no concelho do Fundão.

O Município do Fundão irá ainda disponibilizar as instalações dos campos experimentais para o desenvolvimento de projetos e atividades, espaço que terá um papel fundamental na dinamização e no desenvolvimento de projetos comuns, de forma a contribuir para a qualificação e competitividade do sector agrícola.

Durante esta cerimónia irá ainda ser assinada a adesão do INIAV ao consórcio fundador do Living Lab Agrotech 4.0, que tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma agenda mobilizadora para a inovação agrícola em Portugal.

O Living Lab Agrotech 4.0 pretende desenhar e implementar, de forma colaborativa e participada, uma agenda mobilizadora para Portugal dedicada ao tema da inovação agrícola, consolidando o ecossistema de desenvolvimento, experimentação e validação de tecnologia aplicada à agricultura através de uma estreita ligação entre empreendedores e agricultores, numa ação alinhada com os grandes objetivos de desenvolvimento sustentável.